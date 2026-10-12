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Тульские новости

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В Туле из-за отопления затопило квартиры и парикмахерскую

В Туле из-за отопления затопило квартиры и парикмахерскую

Из-за прорыва труб при включении отопления пострадали две квартиры и парикмахерская, жильцы сами убрали подъезд, так как сотрудники управляющей компании не приехали.

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