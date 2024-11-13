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5koleso.ru

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Новый Hyundai Staria 2025: хорошо знакомый минивэн стал гибридом. Богаче и экономичнее

Новый Hyundai Staria 2025: хорошо знакомый минивэн стал гибридом. Богаче и экономичнее

Уже в следующем, 2025-м, году Hyundai выведет на европейский рынок свой минивэн Staria с «космическим» дизайном и, внимание, с гибридной силовой установкой (!) Цены стартуют с отметки в 48 100 евро, что по текущему курсу составляет около 5,01 млн рублей.

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