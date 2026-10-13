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Царьград

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Кубанские пловцы взяли 15 золотых медалей на первенстве России

Кубанские пловцы взяли 15 золотых медалей на первенстве России

На чемпионате России по спорту слепых в Йошкар-Оле представители Краснодарского края Артем Крылов, Владислав Убамасов и Елизавета Немнонова выиграли 15 золотых медалей, а Немнонова впервые выполнила норматив мастера спорта России.

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