Кубанские пловцы взяли 15 золотых медалей на первенстве России

На чемпионате России по спорту слепых в Йошкар-Оле представители Краснодарского края Артем Крылов, Владислав Убамасов и Елизавета Немнонова выиграли 15 золотых медалей, а Немнонова впервые выполнила норматив мастера спорта России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минфин отказался ...
- Роднина снова пож...
- Сербия расторгает...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым