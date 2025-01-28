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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о Кубке мира без ИИХФ: «Правильное решение, все лучшие игроки мира играют в НХЛ. Есть шанс на допуск сборной России»

Ранее инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что НХЛ и Ассоциация игроков намерены провести турнир в 2028 году без участия Международной федерации хоккея в его организации.

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