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В Самарской губернской думе увеличат число депутатов на зарплате

Предлагаем изменить ограничение и повысить планку до 19 парламентариев. Фонд оплаты труда трех депутатов (из расчета условно одного председателя комитета и двух заместителей председателя комитета) с начислениями составит в 2022 году 5 585 223 рубля.

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