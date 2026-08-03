Блогер Пучков: ЕС ждёт закат из-за дурости в миграционной политике

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) в эфире радио Sputnik выразил мнение, что европейские страны в ближайшем будущем столкнутся с серьезными экономическими и социальными потрясениями.
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