Independent: северный магнитный полюс замедлил движение в сторону России

Скорость приближения северного магнитного полюса к России за пять лет снизилась до 25 километров в год, сообщил специалист по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе Уильям Браун.
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