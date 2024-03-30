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Добрый Мир

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Россия направляет авиалайнеры для поставок в Северную Корею: идет масштабная передача вооружений?

Россия направляет авиалайнеры для поставок в Северную Корею: идет масштабная передача вооружений?

Изображение издания Military watchСегодня 8,6K прочитали Два российских тяжелых авиалайнера Ан-124 , которые являются крупнейшими в стране и насчитывают менее двух десятков находящихся в эксплуатации, совершили несколько рейсов в Северную Корею.

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