Россия направляет авиалайнеры для поставок в Северную Корею: идет масштабная передача вооружений?

Изображение издания Military watchСегодня 8,6K прочитали Два российских тяжелых авиалайнера Ан-124 , которые являются крупнейшими в стране и насчитывают менее двух десятков находящихся в эксплуатации, совершили несколько рейсов в Северную Корею.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии