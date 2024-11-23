Бойцы ВДВ устроили засаду и разгромили подразделения ВСУ в Курской области

Бойцы ВДВ устроили подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) засаду в Курской области, поймали и уничтожили живую силу, а так же захватили технику западного производства при попытке прорыва противника в одном из районов приграничья.
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