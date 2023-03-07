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Слепышев об 1-2 в серии с «Северсталью»: «ЦСКА выбирался из еще более тяжелых ситуаций. Будем исправлять»

Антон Слепышев верит, что ЦСКА пройдет «Северсталь» в 1-м раунде Кубка Гагарина. Армейцы проиграли в Череповце со счетом 3:5 и уступают 1-2 в серии.

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