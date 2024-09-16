Сергунина: Годовой оборот креативных индустрий Москвы вырос в 1,5 раза

В Москве активно развиваются креативные индустрии. Только за прошедшие два года оборот занятых в ней организаций вырос в 1,5 раза и в 2023-м составил 5,8 триллиона рублей, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии