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Сергунина: Годовой оборот креативных индустрий Москвы вырос в 1,5 раза

Сергунина: Годовой оборот креативных индустрий Москвы вырос в 1,5 раза

В Москве активно развиваются креативные индустрии. Только за прошедшие два года оборот занятых в ней организаций вырос в 1,5 раза и в 2023-м составил 5,8 триллиона рублей, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

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