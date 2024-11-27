SHOT: ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорваться под Белгород на БТР США

Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Белгородскую область на американском бронетранспортере, пехотинцы планировали захватить окраину российского села, однако получили удар FPV-дроном, сообщает SHOT.
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