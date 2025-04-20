Новый мир инопланетной жизни: на Марсе обнаружен таинственный «портал»

НАСА обнаружило на Марсе таинственный «портал», который может привести в новый мир инопланетной жизни, Американское космическое агентство признало, что отверстие шириной более 300 футов (более 90 метров) на поверхности Марса может быть «порталом», ведущим в подземный мир инопланетной жизни.