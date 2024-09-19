Названы черноморские курорты, где цены на дома за год выросли на четверть

Туапсе стал первым в рейтинге по подорожанию частных домов за год Лидером по росту цен на частные дома в Краснодарском крае стал Туапсе, второе место занял Новороссийск В августе 2024 года средняя цена частного дома на курортах Черного моря (Краснодарский край) зафиксирована на отметке 20,54 млн руб.