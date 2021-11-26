США отработали применение ядерного оружия против России

Стратегические бомбардировщики ВВС США в этом месяце отработали возможный ядерный удар по России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе видеоконференции со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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