Призыв Борреля к украинцам

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза, несмотря на смещение фокуса на решение конфликта на Ближнем Востоке.
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