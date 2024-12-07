Россиян предупредили о мошеннической схеме с полисами ОМС

В РФ фиксируются случаи попыток злоумышленников получить доступ к личным кабинетам россиян на «Госуслугах» при помощи обмана о необходимости обновления персональных данных во избежание дезактивации полисов обязательного медстрахования, сообщает РИА Новости со ссылкой на куратора платформы «Мошеловка» Аллу Храпунову.
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