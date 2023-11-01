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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Про депутатов и «малину с марципаном»

Про депутатов и «малину с марципаном»

В конце июля месяца текущего года многие депутаты Государственной Думы РФ, давая интервью отечественным журналистам, дружно жаловались на накопившуюся усталость, мол: «Очень сильно мы нынче притомились.

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Комментарии
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Валерий Дюков
гнать надо всю гос думу они нахлебники только деньги гребут и льготы, они вообще ненужны, всё решает в Стране маленькая кучка, а гос дума просто обсасывают бюджет....
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1 д.
Валерий Дюков
закрыть это здание на большоё амбарный замок  будет просто как музей в Москве........
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1 д.
В В
Вся эта Дума кормушка для паразитов.
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6 час.

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