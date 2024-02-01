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Пришло время платить: Русские не простили IKEA хамства

Пришло время платить: Русские не простили IKEA хамства

Федеральная налоговая служба подала иск к IKEA на сумму 12,9 млрд рублей.По данным Readovka, межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам подала иск почти на 13 млрд рублей к ООО "Икеа-Торг".

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