Пришло время платить: Русские не простили IKEA хамства

Федеральная налоговая служба подала иск к IKEA на сумму 12,9 млрд рублей.По данным Readovka, межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам подала иск почти на 13 млрд рублей к ООО "Икеа-Торг".