Израильский министр допустил сброс атомной бомбы на сектор Газа

Сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей». Такое заявление сделал министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, отвечая на соответствующий вопрос ведущего радиостанции Kol Berama, пишет израильская газета Times of Israel.
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