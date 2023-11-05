Израильский министр допустил сброс атомной бомбы на сектор Газа

Сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей». Такое заявление сделал министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, отвечая на соответствующий вопрос ведущего радиостанции Kol Berama, пишет израильская газета Times of Israel.