Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Израильский министр допустил сброс атомной бомбы на сектор Газа

Израильский министр допустил сброс атомной бомбы на сектор Газа

Сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей». Такое заявление сделал министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, отвечая на соответствующий вопрос ведущего радиостанции Kol Berama, пишет израильская газета Times of Israel.

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