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17-летний форвард «Динамо» Рябкин: «Моя цель — попасть в НХЛ. Надо себя показывать и стремиться к лучшему» 

— Вас будут выбирать на драфте НХЛ только в 2025 году. Но сейчас уже есть внимание со стороны североамериканских скаутов? Может быть, проводят собеседования, какие обычно бывают перед драфтами? — Таких собеседований пока нет.

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