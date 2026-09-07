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Нижегородская правда

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«Это не просто тренд»: Михаил Пучков высказался о популярном слове «нишевый»

Слово «нишевый» вошло в топ-40 слов проекта «Слова года — 2026». Организаторами стали импринт «Лингва», издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения».

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