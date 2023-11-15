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Врачи перинатального центра расскажут тулячкам о планировании беременности после кесарева сечения

Врачи перинатального центра расскажут тулячкам о планировании беременности после кесарева сечения

Специалисты Тульского областного перинатального центра — заведующая женской консультацией Анастасия Суслова и медицинский психолог Ольга Полуэктова — расскажут о повторных родах после проведения кесарева сечения.

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