Врачи перинатального центра расскажут тулячкам о планировании беременности после кесарева сечения

Специалисты Тульского областного перинатального центра — заведующая женской консультацией Анастасия Суслова и медицинский психолог Ольга Полуэктова — расскажут о повторных родах после проведения кесарева сечения.
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