На данный момент новости о том, что какая-то европейская или заокеанская страна что-то требует от Российской Федерации, фактически стали обыденностью.
Франция требует от России вернуть прежние цены на газ. Иначе грозит судом
Комментарии
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Дмитрий Федорович
Оружие поставляет украине-вообще газ надо перекрывать.Я удивляюсь.Экономика Франции работает на войну против нас и на нашем газе.Написать на нашей границе плакат.
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19 час.
Fialka
сначала верните северные газопроводы, по которым шёл дешёвый газ
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11 час.
КузнецовВВ
Сентябрьские газовые фьючерсы по индексу TTF открыли торги с 384,1 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Ценовой максимум среды составил 408,8 доллара, ценовой минимум – 371,1 доллара. Последние фьючерсы торговались по 398,2 доллара. Куда еще ниже-то?
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7 час.
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