Судя по заявлению Медведева, предатель Кузьминов убивший двух сослуживцев и угнавший вертолет на Украину действительно мертв.
Собаке - собачья смерть
Комментарии
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Юрий Золотарев
А мог ведь стать "героем-вертолётчиком, воевавшим в СВО"! Если б была СОВЕСТЬ вместо жадности.
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13 час.
Юрий Золотарев
ЧтО м.б. ПОГАНЕЕ предательства!
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13 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
При чём тут собаки? Собака преданный и верный друг. А это как раз двуногий ( назвать человеком язык не поворачивается)! Только гнилой и вонючий подонок. Он получил ровно то к чему стремился!
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11 час.
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