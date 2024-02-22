Собаке - собачья смерть

А мог ведь стать "героем-вертолётчиком, воевавшим в СВО"! Если б была СОВЕСТЬ вместо жадности.

ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ

При чём тут собаки? Собака преданный и верный друг. А это как раз двуногий ( назвать человеком язык не поворачивается)! Только гнилой и вонючий подонок. Он получил ровно то к чему стремился!