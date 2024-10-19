LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 14-й тур 19 октября «Сибирь» – «Авангард» Курск – 11:00 20 октября «Текстильщик» – «Спартак» Кострома – 14:00 «Калуга» – «Волгарь» – 14:00 «Челябинск» – «Ленинградец» – 15:00 «Кубань» – «Велес» – 17:00 Группа «Серебро» 14-й тур 19 октября «Иртыш» Омск – «Торпедо» Миасс – 10:00 «Металлург» Липецк – «Динамо» Брянск – 13:00 20 октября «Краснодар-2» – «Волга» Ульяновск – 16:00 «Машук-КМВ» – «Родина-2» – 16:00 «Муром» – «Химик» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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