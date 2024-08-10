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Рогов заявил, что британские инструкторы готовят десантную операцию на ЗАЭС

Рогов заявил, что британские инструкторы готовят десантную операцию на ЗАЭС

Британские инструкторы готовят десантную операцию Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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