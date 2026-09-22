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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шансы «Реала» на чемпионство упали в 2 раза с начала сезона в Ла Лиге. «Барселона» укрепилась в статусе фаворита

Шансы «Реала» на чемпионство снизились. В воскресенье команда Жозе Моуринью уступила «Атлетико» в дерби (1:2).

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