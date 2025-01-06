Академики назвали условия для военного разгрома Украины

Сценарий военного разгрома Украины возможен в 2025 году. Об этом говорится в докладе Исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук (РАН), передает РИА Новости.
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