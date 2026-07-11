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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
❗️Внимание! Гаджеты

❗️Внимание! Гаджеты ⚠️не заряжай ночью; ⚠️не клади под подушку; ⚠️зарядил до 100% - отключи от сети.

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