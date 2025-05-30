9 российских продуктов, которые покорили сердца американцев: что они любят покупать в наших магазинах Юлия ЧелкановаАмериканцы все чаще обращаются к русским магазинам, чтобы приобрести уникальные продукты, которые стали настоящими гастрономическими находками.