Анти-Мюнхен: в Москве собираются 120 секретарей Совбезов

В Москву сегодня начали съезжаться одни из самых влиятельных лиц из более чем 120 стран мира — секретари Советов безопасности, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур.