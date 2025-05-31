Анти-Мюнхен: в Москве собираются 120 секретарей Совбезов

В Москву сегодня начали съезжаться одни из самых влиятельных лиц из более чем 120 стран мира — секретари Советов безопасности, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур.
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