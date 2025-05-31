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  • Eduard
    Да,хотт ссы в глаза,а они Зеленскому верят,а Путин всегда"виноват", Хотя на Майдане и Одессе Путина не было!Включите голову! ...
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    А что Люся говорил 3- 4 года назад , может сделать ему подборку его речей ,начиная с 2020 года ?Включите голову! ...
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Анти-Мюнхен: в Москве собираются 120 секретарей Совбезов

Анти-Мюнхен: в Москве собираются 120 секретарей Совбезов

В Москву сегодня начали съезжаться одни из самых влиятельных лиц из более чем 120 стран мира — секретари Советов безопасности, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур.

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