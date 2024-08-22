Житель Суджи описал первый день вторжения ВСУ и бегство из города

В первый день вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область жители расположенного неподалеку от границы города Суджа пережили мощнейший за все время с начала специальной военной операции (СВО) обстрел со стороны противника.
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