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Названы любимые виды экстрима россиян

Названы любимые виды экстрима россиян

Почти половина россиян (48 процентов) из всех экстремальных активностей чаще всего выбирают дайвинг. Любимые виды экстрима отечественных путешественников назвали в сервисе МТС Travel, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.

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