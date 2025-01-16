Не накормили в полёте: авиакомпанию S7 уличили в нарушении прав 150 пассажиров

Во время длительного перелёта Братск-Москва авиакомпания не обеспечила пассажиров питанием.В августе прошлого года авиакомпания "Сибирь", известная под брендом S7, не обеспечила пассажиров рейса "Братск - Москва" горячим питанием на борту, хотя время в полёте превысило пять часов.