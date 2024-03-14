Овечкин вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Александр Овечкин превзошел по количеству набранных очков за карьеру в НХЛ легендарного Марка Рекки. В ночь на 14 марта в НХЛ прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».