Овечкин вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Александр Овечкин превзошел по количеству набранных очков за карьеру в НХЛ легендарного Марка Рекки. В ночь на 14 марта в НХЛ прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
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