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Remixpoint добавила 7,45 BTC и увеличила резерв до 1508 BTC

Remixpoint добавила 7,45 BTC и увеличила резерв до 1508 BTC

Японская компания Remixpoint добавила 7,45 BTC в свою корпоративную казну, в результате чего общий объем биткоин-активов компании достиг 1508,72 BTC.

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