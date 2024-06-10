«Мы живём красиво — это наша цель». Государственная идеология от Инстасамки на ПМЭФ

ninikooo Митусова

Каким она талантом пробилась? В чем? Это ЧМО, кроме как кривляться ничего не умеет. Это позор нации и ее пригласили на форум?! В качестве эскортницы? Она такая же « неприкасаемая «как и Собчак? Не слишком ли много тупых крестниц?! Это ж на какой должности ее « папик», что ее так везде « двигают»?! Смотреть на нее тошно. Почему у нас умным тяжело « пробиваться». А таким бездарям- зеленый свет.