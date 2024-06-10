Инстасамка выступила на ПМЭФ. «Лучшие люди — лучшие песни». На выставке «Россия» под «За деньги — да» отожгли? Ну а ПМЭФ чем хуже.
«Мы живём красиво — это наша цель». Государственная идеология от Инстасамки на ПМЭФ
Комментарии
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Evgenija Palette
Просто он очень хочет быть ПРЕЗИДЕНТОМ....
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1 час.
ninikooo Митусова
Каким она талантом пробилась? В чем? Это ЧМО, кроме как кривляться ничего не умеет. Это позор нации и ее пригласили на форум?! В качестве эскортницы? Она такая же « неприкасаемая «как и Собчак? Не слишком ли много тупых крестниц?! Это ж на какой должности ее « папик», что ее так везде « двигают»?! Смотреть на нее тошно. Почему у нас умным тяжело « пробиваться». А таким бездарям- зеленый свет.
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1 час.
МГ
Миша Граник
А помните фото Любимовой в футболке с нецензурщиной? Нонче она целый министр культуры. Какой министр, такая и культура. А вы - кто ее крышует.
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10 мин.
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