«Мы живём красиво — это наша цель». Государственная идеология от Инстасамки на ПМЭФ

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Evgenija Palette
Просто он очень хочет быть ПРЕЗИДЕНТОМ....
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1 час.
ninikooo Митусова
Каким она талантом пробилась? В чем? Это ЧМО, кроме как кривляться ничего не умеет. Это позор нации и ее пригласили на форум?! В качестве эскортницы? Она такая же « неприкасаемая «как  и Собчак? Не слишком ли много тупых крестниц?! Это ж на какой должности ее « папик», что ее так везде « двигают»?! Смотреть на нее тошно. Почему у нас умным тяжело « пробиваться». А таким бездарям- зеленый свет.
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1 час.
МГ
Миша Граник
А помните фото Любимовой в футболке с нецензурщиной? Нонче она целый министр культуры. Какой министр, такая и культура. А вы - кто ее крышует.
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10 мин.

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