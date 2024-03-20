На руднике «Пионер» начали бурить скважину к заблокированным горнякам

На руднике «Пионер» в Амурской области начали бурить скважину к месту, где, предположительно, находятся заблокированные в результате обвала пород горняки, сообщает Telegram-канал регионального правительства.
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