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Царьград

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На Урале за неделю родились 660 детей, включая шесть пар близнецов

На Урале за неделю родились 660 детей, включая шесть пар близнецов

За минувшую неделю в Свердловской области появились на свет 660 младенцев, из них 344 мальчика и 316 девочек, включая шесть пар близнецов.

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