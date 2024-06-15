Прогноз экспертов: 9атяжная магнитная буря накроет Землю с 17 по 24 июня — рекомендации для безопасности Ирина ОрлонскаяСогласно ученым из Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, с 17 по 24 июня Землю ожидает долгая магнитная буря, достигающая своего пика 20 июня.