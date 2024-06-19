Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» формируется крупнейший фармкластер в РФ

Столица — важный центр развития отечественной фармпромышленности В экономической зоне «Технополис Москва» отечественные производители лекарств инвестировали свыше 40 миллиардов рублей в развитие городской экономики.
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