Победитель «Танцев со звездами» Леденев признал вину в хищении у «Калашникова»

Алексей Леденев признал вину по делу, где ущерб оценивается в более чем 32 миллиона рублей.Победитель телеконкурса «Танцы со звездами» в 2010 году Алексей Леденев (на фото с супругой Татьяной) признал вину в хищении денежных средств в особо крупных размерах у концерна «Калашников».
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