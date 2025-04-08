Победитель «Танцев со звездами» Леденев признал вину в хищении у «Калашникова»

Алексей Леденев признал вину по делу, где ущерб оценивается в более чем 32 миллиона рублей.Победитель телеконкурса «Танцы со звездами» в 2010 году Алексей Леденев (на фото с супругой Татьяной) признал вину в хищении денежных средств в особо крупных размерах у концерна «Калашников».