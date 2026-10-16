Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США ошибаются, считая себя непобедимыми. Он подверг критике удары по Ирану, напомнив, что существуют силы, способные обуздать даже самых влиятельных мировых игроков.
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Правильно говорит Лукашенко. США только пакостят и нигде ещё не выиграли в развязанных ими войнах. Своими интригами умело развязывают военные заворушки. За свои два века провели 169 военных столкновений по всему миру. Считают себя гегемоном: что хотят то и делают пакости во вред всему миру, перекупают или воруют новшества выдавая это за свои достижения и так далее.