Девятиклассница и её тренер из Хорошёвского завоевали медали в Таиланде по роуп-скиппингу

Девятиклассница школы №1409 Марийка Зулфикар и её тренер-преподаватель Константин Жижин привезли серебро и бронзу с международных соревнований по роуп-скиппингу (прыжки со скакалкой), которые проходили в Таиланде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии