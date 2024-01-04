Лукашенко подписал поправки о гарантиях для покинувшего пост президента

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал поправки в закон о президенте республики. Они предусматривают, в частности, неприкосновенность, пожизненную охрану и право на государственную недвижимость ушедшему в отставку с поста главы государства, а также членам его семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии