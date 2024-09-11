СМИ: Роскомнадзор планирует потратить почти 60 млрд рублей на борьбу с VPN-сервисами

В результате обновления ТСПУ эффективность ограничения к средствам обхода блокировок увеличится до 96% Роскомнадзор (РКН) планирует потратить почти 59 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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