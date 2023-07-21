Совет отцов и Совет детей

Почему отцы самоустранились от воспитания детей, переложив эту ношу на женские плечи? Зачем детям правовая грамотность? Чем занимаются школьники в Управляющих советах школ? Как уберечь детей от наркотической заразы, и почему отцы не могут противостоять ей законным путем? На эти и другие вопросы отвечает Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.