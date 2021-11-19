Форвард «Анахайма» Терри набрал очки в 16-м матче подряд. До клубного рекорда Перри – 3 игры

Форвард «Анахайма» Трой Терри забросил единственную шайбу своей команды в матче с «Каролиной» (1:2).  24-летний американец набрал очки в 16-м матче подряд.

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