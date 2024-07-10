Президент Польши заявил о невозможности Украины стать членом НАТО в условиях конфликта с Россией

Западные лидеры открыто отказывают Украине в приеме в состав НАТО в ближайшем будущем. С подобным заявлением, в частности, выступил даже президент одной из самых антироссийски настроенных стран Европы Польши Анджей Дуда, который дал интервью американской газете The Washington Times.
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